Terna: ok assemblea a bilancio e cda con Cuzzilla presidente e Monti ad -2

Autorizzato il buyback e la politica remunerazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Il nuovo cda, dettaglia una nota, il cui mandato scadra' in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028 e' composto da: Jean-Michel Aubertin, Anna Chiara Svelto, Elena Biffi, Leopoldo Maria Attolico, tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da societa' di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali; Elisabetta Tromellini, Stefano Cuzzilla, Pasqualino Monti, Qinjing Shen, Silvia Tossini, Antonella Faggi, Paolo Damilano, Gian Luca Gregori, Anna Lorusso, tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza relativa Cdp Reti.

Il genere femminile rappresentato all'interno del consiglio risulta in linea con la normativa vigente. Il compenso spettante al presidente del Consiglio di Amministrazione e agli altri consiglieri e' stato deliberato nella misura, rispettivamente, di 50.000 euro annui lordi e di 35.000 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute.

L'Assemblea ha poi approvato il Piano di Incentivazione di lungo termine basato su azioni ordinarie della Societa' e denominato 'Performance Share 2026-2030' e ha autorizzato il cda, previa revoca dell'autorizzazione assembleare del 21 maggio 2025, all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 1,5 milioni di azioni ordinarie, rappresentative dello 0,075% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 9 milioni di euro.

L'Assemblea ha infine deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione.

Il saldo del dividendo pari a 27,70 euro (a fronte del dividendo di esercizio 2025 pari a 39,62 centesimi di euro per azione di cui 11,92 centesimi gia' posto in pagamento dal 26 novembre 2025) verra' messo in pagamento a decorrere dal 24 giugno 2026 con 'data stacco' coincidente con il 22 giugno 2026 com-Ale.

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