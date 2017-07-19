Terna: attesi ricavi 2026 a 4,41 mld e utile 1,12 mld, target investimenti 4,2 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - L'attuale quadro geopolitico continua a mostrare segnali di deterioramento, con rivalita' crescenti tra grandi potenze, tensioni regionali e una sempre maggiore competizione per l'accesso a risorse strategiche. In tale quadro, premette Terna nell'evoluzione prevedibile della gestione, il recente conflitto in Medio Oriente, sta generando tensioni nei mercati dell'energia e delle materie prime e potrebbe contribuire ad accrescere l'instabilita', esponendo l'economia globale a potenziali shock e a rinnovate pressioni inflazionistiche, riconducibili, tra l'altro, alla frammentazione delle catene del valore, al riassetto delle rotte commerciali e al rafforzamento delle misure protezionistiche.

Per il 2026 si prevede pertanto una crescita economica moderata, in rallentamento rispetto al 2025 e ancora inferiore ai livelli pre pandemici. In questo scenario, il settore elettrico europeo proseguira' il percorso di decarbonizzazione e di rafforzamento della sicurezza energetica delineato dalla normativa europea e italiana.

Il Gruppo Terna sara' quindi focalizzato sull'attuazione del proprio Piano Industriale, confermando il ruolo di abilitatore della transizione energetica e digitale e contribuendo al raggiungimento dei target di decarbonizzazione e all'aumento dell'indipendenza energetica del Paese.

In particolare, con riferimento alle Attivita' Regolate, proseguira' la realizzazione degli investimenti finalizzati a incrementare la capacita' di trasporto, a integrare volumi crescenti di produzione da fonti rinnovabili e a migliorare la resilienza e la digitalizzazione della rete.

Tra i progetti di investimento strategici si evidenzia l'avanzamento del Tyrrhenian Link. Relativamente al Ramo Est e' previsto il proseguimento e il completamento della posa del secondo cavo sottomarino e dei cavi terrestri. Per il Ramo Ovest si prevede il proseguimento delle opere civili e della posa dei cavi terrestri. Su entrambi i Rami dell'opera proseguiranno le attivita' di realizzazione delle stazioni di conversione.

Relativamente al Sa.Co.I.3, proseguiranno le attivita' di realizzazione degli approdi terra-mare in Italia e in Corsica, i cantieri della posa cavi in Toscana e la realizzazione delle stazioni di conversione di Codrongianos e Suvereto. E', inoltre, previsto l'avvio dei lavori per la posa dei cavi terrestri in Sardegna e per la posa dei cavi sottomarini. Con riferimento al progetto Adriatic Link, proseguiranno le attivita' di produzione del cavo marino, l'esecuzione delle opere civili per i cavi terrestri nelle Marche e in Abruzzo e la realizzazione delle due stazioni di conversione di Fano e Cepagatti. Infine, proseguiranno le attivita' di realizzazione del progetto Chiaramonte Gulfi-Ciminna.

Con riferimento alle Attivita' Non Regolate, conclusa la fase di riorganizzazione nell'ambito delle controllate di Terna Energy Solutions, il Gruppo Terna rafforzera' il suo ruolo nei vari segmenti della catena del valore della transizione energetica: il Gruppo Altenia, system integrator con competenze specializzate e diversificate per la progettazione, costruzione e manutenzione di impianti elettrici e rinnovabili; il Gruppo Tamini, leader nella produzione di trasformatori, e il Gruppo Brugg Cables, societa' operante nel settore dei cavi terrestri. In particolare, il Gruppo Tamini e il Gruppo Brugg Cables, funzionali anche alla realizzazione degli investimenti del Gruppo, svilupperanno attivita' ad alto valore aggiunto per le imprese, offrendo ai clienti soluzioni tecnologiche, innovative e digitali in ambito energetico e industriale e cogliendo le opportunita' di crescita sia attraverso il consolidamento della leadership di mercato che attraverso l'incremento della capacita' produttiva. Il Gruppo continuera', inoltre, lo sviluppo del business Connectivity basato sulle attivita' relative alla rete in fibra ottica spenta.

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