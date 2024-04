Swisscanto: Messico e Brasile, opportunita' sul debito emergente - PAROLA AL MERCATO

di Alessandro Ghidini* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - I mercati emergenti stanno registrando miglioramenti sotto molti aspetti. Ad esempio, mostrano una dinamica di crescita economica piu' robusta e osserviamo anche un'accelerazione del trend di disinflazione. Tendenza, quest'ultima, che si e' sviluppata meglio nei mercati emergenti rispetto ai paesi sviluppati. Uno dei motivi e' che gli stimoli fiscali e monetari, negli emergenti sono stati molto piu' moderati e le banche centrali di questi paesi avevano iniziato molto prima il ciclo di rialzi dei tassi di interesse. Di conseguenza, oggi il reddito fisso di alcuni mercati emergenti e' molto piu' interessante per gli investitori rispetto a quelle dei Paesi industrializzati. Vi indichiamo i nostri preferiti e vi spieghiamo dove siamo prudenti.

Rischio ben ripagato Prevediamo che le obbligazioni locali di alcuni emergenti continueranno a registrare buone performance. Inoltre, le valutazioni di vari segmenti dei mercati emergenti sono piu' convincenti rispetto a quelle delle economie sviluppate. Gli spread sono interessanti e i tassi d'interesse reali sono ai livelli piu' alti degli ultimi decenni, sia in termini assoluti sia relativi.

Prendiamo ad esempio i nostri "Paesi preferiti", Brasile e Messico, le maggiori economie dell'America meridionale e centrale: un tasso d'interesse di circa l'11% e un'inflazione del 4,5%. Il risultato e' un rendimento reale di poco superiore al 6%.

Bisogna infine considerare che anche le valute emergenti sono valutate in modo relativamente favorevole. Il rischio della minore affidabilita' creditizia dei mercati emergenti rispetto ai Paesi industrializzati e' quindi compensato da ritorni eccezionalmente elevati.

Un mix di valute locali e forti Nei nostri fondi attivi investiamo in modo flessibile e operiamo una selezione dall'intero universo delle obbligazioni dei mercati emergenti, ossia in valuta forte o in valuta locale, a seconda dell'attrattiva dei ritorni potenziali. La scelta tra valuta forte e valuta locale e' effettuata a livello di Paese. Nel caso delle obbligazioni denominate in dollari Usa privilegiamo i paesi con limitati problemi di liquidita', una bilancia commerciale favorevole, fondamentali solidi e valutazioni interessanti. Per quanto riguarda le obbligazioni in valuta locale, privilegiamo i paesi con valutazioni interessanti e una bilancia commerciale solida o in miglioramento. Tra questi figurano l'Indonesia e i gia' citati Brasile e Messico. Attualmente deteniamo posizioni anche in Sudafrica. Continuiamo a evitare completamente gli investimenti in valuta locale in paesi con valutazioni non convincenti dei tassi d'interesse reali. In questo caso esiste il rischio di un profilo di rischio/rendimento asimmetrico.

Prudenza sulla Cina Le valutazioni dei titoli di Stato cinesi non sono particolarmente convincenti rispetto al resto dell'universo dei mercati emergenti. Preferiamo quindi rimanere prudenti fino a quando non vedremo miglioramenti concreti nell'economia. La seconda economia mondiale ha bisogno di un aggiustamento dei prezzi degli asset nel settore immobiliare. Le autorita' hanno a disposizione tutti gli strumenti di politica fiscale e monetaria per guidare il processo ed evitare un collasso del settore finanziario.

Sara' pero' piu' difficile evitare un rallentamento dell'economia interna causato da un calo degli investimenti nel settore immobiliare e, soprattutto, da una perdita di fiducia da parte dei consumatori, le cui case rappresentano una parte consistente del proprio patrimonio.

