Stellantis: valuta intesa con Dongfeng per produrre auto in Europa e Cina (media)

Secondo Bloomberg, colloqui anche con Xiaomi e Xpeng (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - Stellantis sta valutando la possibilita' di riprendere la partnership (allentata progressivamente a partire dal 2021) con la cinese Dongfeng Motor, che comporterebbe la produzione congiunta di automobili in Europa e in Cina. Lo riferisce Bloomberg, che gia' nelle scorse settimane aveva parlato di colloqui con Xiaomi e Xpeng. Stellantis, al momento, non conferma ne' smentisce i rumor: "Nell'ambito della sua normale attivita', Stellantis ha colloqui con vari operatori del settore in tutto il mondo su vari argomenti, sempre con l'obiettivo finale di offrire ai clienti le migliori opzioni di mobilita'", ha fatto sapere la societa'. Eventuali accordi con gruppi cinesi si inserirebbero nell'ambito di una piu' ampia strategia volta a rafforzare le attivita' del gruppo, che gia' ha una joint venture con Leapmotor, Leapmotor International, per commercializzare vetture della societa' cinese in Europa. L'occasione per discuterne sara' la presentazione del nuovo piano industriale, il prossimo 21 maggio, con il Ceo, Antonio Filosa, che ha gia' detto che sara' la base per costruire il futuro dell'azienda. Tornando alle indiscrezioni, in discussione ci sarebbe la possibilita' di consentire a Dongfeng l'accesso agli stabilimenti sottoutilizzati di Stellantis in Europa, con la possibilita' di acquisire o investire in uno o piu' stabilimenti europei in una fase successiva(rappresentanti del gruppo cinese avrebbero visitato di recente alcuni siti in Germania e in Italia). Dongfeng potrebbe a sua volta produrre in Cina automobili di alcuni marchi selezionati di Stellantis, hanno aggiunto alcune delle fonti. "Dongfeng e Stellantis hanno gettato basi solide per la loro collaborazione. In futuro continueremo a rafforzare i nostri punti di forza complementari", ha commentato la societa' cinese.

Ars

(RADIOCOR) 15-04-26 15:26:46 (0516) 5 NNNN