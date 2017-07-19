Stellantis: Urso, su Cassino prospettive piu' certe dopo tavolo settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - 'L'attuazione del nuovo piano Italia, dopo il cambio ai vertici di Stellantis e l'uscita di Carlos Tavares, prosegue. Negli ultimi quattro mesi la produzione italiana e' tornata a crescere e si e' consolidato il rapporto con la componentistica a cui sono stati assicurati grazie al piano 7 miliardi di contratti nel 2025'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al question time alla Camera. 'Anche nella giornata di ieri abbiamo avuto un confronto con l'azienda in preparazione dell'incontro che avro' la prossima settimana con il governatore del Lazio Rocca e poi del tavolo automotive che convochero' nelle prossime settimane', ha aggiunto Urso parlando nello specifico dello stabilimento di Cassino. 'Riteniamo che in quella sede potremo dare una prospettiva certa anche a questo stabilimento, sia con riferimento alla continuita' produttiva dei due modelli Alfa Romeo Giulia e Stelvio e del nuovo Maserati Grecale sia sui possibili investimenti produttivi con partner internazionali che il gruppo intende realizzare in alcuni stabilimenti europei per garantirne livelli produttivi e occupazione'.

Fla-

(RADIOCOR) 06-05-26 15:40:56 (0544) 5 NNNN