Stellantis: Urso, bene contratto sviluppo per Atessa, modello per altre aree

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - 'Proprio per riconoscere il lavoro che si e' fatto, che ha fatto la Regione Abruzzo per rendere questo polo cosi' competitivo e hanno fatto le aziende, abbiamo anche deciso di indirizzare il contratto di sviluppo che ci e' stato presentato da Stellantis per rendere ancora piu' competitivo il sito di Atessa e mi auguro che altri contratti di sviluppo, accordi di innovazione siano utilizzati anche dalle altre imprese e lavorano in questo polo che vogliamo portare a modello in altre parti del paese'. Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'Innovation Automotive Forum organizzato dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara e dalla Regione Abruzzo, parlando del Polo di Atessa, definito, 'strategico e modello per quello che va realizzato in altre regioni'.

