Stellantis: tavolo Regione Lazio, piano su Cassino serve prima di dicembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione del tavolo su Cassino ha sollecitato un incontro con Stellantis per chiedere di anticipare la presentazione dei programmi relativi allo stabilimento, prevista dall'azienda entro il prossimo dicembre, quando sara' presentato il piano relativo al marchio Maserati, considerato legato al futuro del sito laziale. Cosi' la Regione in una nota, aggiungendo che nel corso della riunione di oggi e' emersa anche la necessita' di un'azione condivisa per mantenere alta l'attenzione sullo stabilimento e sull'intera filiera automotive del Lazio. E' stato quindi deciso di rafforzare il Tavolo permanente, gia' operativo, attraverso un supporto tecnico capace di favorire analisi e proposte sugli investimenti, anche in termini di riconversione industriale, e sulle prospettive produttive del territorio, con particolare attenzione alla tutela della capacita' industriale e dei livelli occupazionali.

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