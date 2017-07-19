Stellantis: tavolo Regione Lazio, piano su Cassino serve prima di dicembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - 'La Regione Lazio sta adottando tutte le misure possibili per sostenere gli investimenti, sia attraverso la semplificazione amministrativa sia mediante risorse finanziarie regionali ed europee. Il rafforzamento del Tavolo tecnico consentira' un approccio ancora piu' pragmatico, che si aggiunge agli interventi gia' attivati a sostegno del comparto industriale e del settore automotive. Un lavoro sinergico con l'assessore regionale al Lavoro, Alessandro Calvi, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori', ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio. 'Continueremo a seguire il tema automotive in tutte le sedi istituzionali. Dopo l'incontro del presidente Rocca con il ministro Urso e il confronto svolto a Bilbao con le regioni europee dell'automotive, seguiremo con attenzione anche l'audizione dell'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, prevista il 17 giugno presso la Commissione Attivita' produttive della Camera dei deputati', ha concluso Angelilli.

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