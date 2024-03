Stellantis: Mimit, riprogrammati tavoli, incontro su Melfi anche senza gruppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - E' stato riprogrammato il calendario dei tavoli regionali Stellantis che si terranno al ministero delle Imprese e del Made in Italy a partire dalla prossima settimana. Dopo un iniziale rinvio al 3 maggio, e' stato deciso di tenere ferma la data del 2 aprile per il tavolo Basilicata dedicato allo stabilimento di Melfi. La decisione e' stata presa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo un colloquio telefonico con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi - che si e' fatto partecipe anche delle richieste delle organizzazioni sindacali. Come specificato dal Mimit, la riunione si svolgera' anche ove venisse confermata l'assenza dell'azienda che per propria policy non ritiene opportuno partecipare all'incontro sullo stabilimento di Melfi durante la campagna elettorale nella Regione Basilicata. La prossima settimana si svolgeranno anche i tavoli per gli stabilimenti in Piemonte e Abruzzo, per i quali e' invece gia' confermata la presenza del gruppo automobilistico. In particolare, il tavolo su Mirafiori si terra' mercoledi' 3 aprile alle ore 10:00, a cui seguira', il giorno dopo, l'esame dello stabilimento di Atessa, alle ore 13:30. Nelle settimane successive, invece, si procedera' con le riunioni sugli impianti di Cassino, Pomigliano d'Arco, Modena, Termoli, che verranno calendarizzate nei prossimi giorni.

Fla-

(RADIOCOR) 29-03-24 13:55:18 (0173) 5 NNNN