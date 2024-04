Stellantis: Elkann, su buona strada centrare target piano, Leapmotor opportunita' su Ev

Dalla fondazione nel 2021 distribuiti 6 mld a dipendenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 apr - Le vendite globali di Bev Stellantis "sono cresciute del 21% su base annua: oggi e' sulla buona strada per raggiungere obiettivi del suo piano strategico Dare Forward 2030 che mira a raggiungere entro la fine del decennio il 100% delle vendite di auto in Europa e il 50% delle vendite di auto e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti costituite da veicoli elettrici a batteria (Bev)". Lo ha scritto John Elkann, amministratore delegato di Exor, nella lettera annuale agli azionisti, sottolineando che "Stellantis e' stata attiva nella ricerca di opportunita' per aumentare la sua esposizione nel mercato degli Ev. A ottobre 2023, l'azienda ha investito circa 1,5 miliardi di euro per acquisire il 20% circa di Leapmotor e ha creato Leapmotor International, una joint venture guidata da Stellantis al 51%-49% che ha diritti esclusivi per l'esportazione e la vendita, oltre che per la produzione, dei prodotti Leapmotor al di fuori della Grande Cina. Questa e' la prima parnership globale nel settore degli Ev tra un importante produttore di automobili e un costruttore cinese esclusivamente Bev". Il 2023, ha poi sottolieato Elkann, e' stato un anno record per Stellantis, come comunicato dal gruppo: "Questi risultati eccellenti non premiano solo gli azionisti, ma anche i dipendenti di Stellantis, che riceveranno quasi 1,9 miliardi in base ai risultati raggiunti. Dalla sua fondazione nel 2021 Stellantis ha distribuito un totale di 6 miliardi ai propri dipendenti in tutto il mondo; una dimostrazione tangibile di come l'azienda abbia allineato i propri incentivi ai risultati a beneficio di tutti i dipendenti", ha scritto Elkann.

Ars

(RADIOCOR) 11-04-24 09:23:05 (0192) 5 NNNN