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            S.s Lazio: Comune, giovedi' al via conferenza servizi su progetto stadio Flaminio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - Iniziera' giovedi' 28 maggio la conferenza dei servizi preliminare per analizzare il progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021) presentato dalla S.S. Lazio. Lo rende noto il Comune di Roma precisando che nella prima riunione plenaria il Rup, insieme con i tecnici della Lazio, illustrera' il progetto agli uffici competenti dell'amministrazione comunale e degli Enti preposti alla valutazione di fattibilita' del progetto, compresa la possibilita' di superare o meno i vincoli sussistenti sullo Stadio.

            'Il recupero e la riqualificazione dello Stadio Flaminio - dichiara il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri - rappresentano una priorita' per questa amministrazione, perche' parliamo di un luogo simbolico della citta' che merita di tornare a vivere e a essere valorizzato. L'avvio della conferenza dei servizi preliminare e' un passaggio importante previsto dall'iter: ora saranno gli enti competenti a svolgere tutte le valutazioni tecniche necessarie con la massima attenzione e nel rispetto delle procedure'.

            com-Ale.

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            (RADIOCOR) 23-05-26 14:19:01 (0331)PA,INF 5 NNNN

              
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