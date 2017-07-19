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            S.s Lazio: Comune, giovedi' al via conferenza servizi su progetto stadio Flaminio -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - 'Questa prima fase - spiega Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale - e' tecnica, non politica. Saranno chiamati a dare il proprio giudizio gli esperti dei 39 enti coinvolti. I tempi che la procedura prevede sono: dopo 45 giorni dalla protocollazione, salvo eventuali richieste di integrazioni che potrebbero comportare ulteriori 30 giorni e in caso di esito positivo della conferenza dei servizi, il progetto dovra' ricevere il pubblico interesse prima dalla Giunta e poi dall'Assemblea Capitolina. Successivamente la Lazio dovra' sviluppare il progetto di fattibilita' tecnico-economica che dovra' acquisire i pareri in una conferenza dei servizi decisoria, con le stesse tempistiche di quella preliminare. A quel punto arriva la delibera di approvazione prima della fase di gara finale'.

            com-Ale.

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            (RADIOCOR) 23-05-26 14:21:38 (0332)PA,INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,51 -1,31 17.08.54 1,495 1,575 1,515


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