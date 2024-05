Spindox: promuove progetti Regione Lazio su AI a favore competitivita' imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - Spindox, societa' di consulenza avanzata del settore dell'information technology, dell'intelligenza artificiale e della ricerca industriale applicata alle tecnologie emergenti, e' promotrice dei due progetti di ricerca Atena e Aristide, per i quali la Regione Lazio ha stanziato fondi per complessivi 1,1 milioni di euro. In entrambi i casi Spindox ha predisposto aggregazioni tra grandi imprese, Pmi e organismi di ricerca, presentate a valere sull'avviso pubblico della Regione Lazio. I due progetti mirano a sviluppare tecnologie innovative in contesti diversi: il primo si rivolge alla terra, per creare un sistema per l'agricoltura di precisione, mentre il secondo e' rivolto allo spazio, per garantire la sicurezza delle costellazioni satellitari. Spindox e' capofila del progetto Atena (agricoltura di precisione e intelligenza artificiale per l'innovazione sostenibile dell'arboricoltura) insieme a una rete di partner formata dall'Azienda agricola Piani della Marina, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Universita' degli Studi della Tuscia. Nel progetto Aristide (Artificial Intelligence based Forecasting of Large-Scale Travelling Ionospheric Disturbances over Europe), Spindox e' partner di una compagine guidata da Deep Consulting (societa' controllata al 100% da Spindox) che comprende anche Spacearth Technilogy e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Spindox "conferma la sua vocazione nell'ambito della ricerca di soluzioni avanzate di intelligenza artificiale. Il finanziamento di 1,1 milioni di euro dalla Regione Lazio riguarda due scenari applicativi importanti, come l'agricoltura di precisione e la sicurezza dei satelliti", ha detto Paolo Costa, presidente di Spindox, sottolineando che "i progetti Atena e Aristide rappresentano esempi concreti di come l'intelligenza artificiale possa essere impiegata per affrontare sfide complesse in settori cruciali, promuovendo l'innovazione sostenibile e la sicurezza tecnologica a livello regionale".

