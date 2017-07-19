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            Speedline: Urso, e' in fase di assegnazione ad un azienda del settore

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - "Speedline e' una delle vertenze che abbiamo dovuto affrontare qui a Castelfranco Veneto. Speedline e' un simbolo del made in Italy che sembrava perduto, a causa di speculazioni finanzarie da parte di alcuni fondi che abbiamo contrastato.

            Ora Speedline e' nella fase di assegnazione ad una impresa del comparto e mi auguro che possa rilanciarla al meglio".

            Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una iniziativa elettorale a Castelfranco Veneto, a proposito del dossier relativo all'azienda produttrice di cerchi in lega.

            Red-Cel

            (RADIOCOR) 10-05-26 17:29:47 (0384) 5 NNNN

              


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