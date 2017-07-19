Speedline: Urso, e' in fase di assegnazione ad un azienda del settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - "Speedline e' una delle vertenze che abbiamo dovuto affrontare qui a Castelfranco Veneto. Speedline e' un simbolo del made in Italy che sembrava perduto, a causa di speculazioni finanzarie da parte di alcuni fondi che abbiamo contrastato.

Ora Speedline e' nella fase di assegnazione ad una impresa del comparto e mi auguro che possa rilanciarla al meglio".

Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una iniziativa elettorale a Castelfranco Veneto, a proposito del dossier relativo all'azienda produttrice di cerchi in lega.

Red-Cel

(RADIOCOR) 10-05-26 17:29:47 (0384) 5 NNNN