Spazio: partnership tra Unoosa e Asi per sviluppo diritto spaziale in Africa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 giu - Nuova partnership tra l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio Extra-atmosferico e l'Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo di competenze nel diritto spaziale in Africa.

L'asse riguarda la missione regionale di consulenza tecnica sul diritto spaziale, che si terra' a Malindi, in Kenya, nell'ambito del Global Space Law Project dell'Unoosa.

L'economia spaziale globale e' in piena espansione, con un valore crescente stimato intorno ai 1.800 miliardi di dollari entro il 2035 - spiega una nota - e rappresenta quindi "un'enorme opportunita' soprattutto per le economie emergenti": una normativa spaziale chiara e ben sviluppata - si legge in una nota permette ai Paesi di partecipare pienamente all'economia spaziale globale; un solido quadro giuridico, allineato al diritto spaziale internazionale, garantisce prevedibilita', favorisce gli investimenti e crea le condizioni per una crescita sostenibile del settore; una regolamentazione nazionale coerente contribuisce inoltre alla sicurezza, alla sostenibilita' e alla protezione delle attivita' spaziali a beneficio di tutti.

L'Africa ospita "un numero in rapido aumento di attori del settore spaziale" e "rappresenta una priorita' nelle iniziative dell'Unoosa volte a sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di tali quadri normativi".

fon.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-06-26 13:41:51 (0401)SPACE 5 NNNN