Sidief (Bankitalia): utile 2025 cala a 4,5 milioni

Valore del patrimonio immobiliare a 1,42 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - Sidief, la societa' immobiliare interamente controllata dalla Banca d'Italia, ha chiuso il 2025 con un utile netto in calo a 4,5 milioni dai 6,14 milioni del 2024. Il risultato prima delle imposte e' pari a 8,1 milioni, le imposte pari a 3,6 milioni.

Sidief, presieduta da Domenico Siclari, ha registrato lo scorso anno valore della produzione pari a 40 milioni, di cui 31,5 milioni relativi a ricavi da locazione.

Il patrimonio netto della Societa' e' di 656,9 milioni (652,4 milioni del 2024). Il patrimonio della Sidief e' formato da 98 aggregati immobiliari che comprendono 7.205 unita' immobiliari di cui 2.815 residenze, distribuiti su 13 regioni e 18 province. Gran parte del patrimonio immobiliare e' nel Lazio. l valore di mercato totale degli immobili di proprieta' della Sidief ammonta a circa 1,42 miliardi (1,4 miliardi al 31 dicembre 2024) con un incremento dovuto principalmente all'aumento di valore degli immobili oggetto di interventi significativi sulle parti comuni.

Ggz.

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