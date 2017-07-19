Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Sidief (Bankitalia): utile 2025 cala a 4,5 milioni

            Valore del patrimonio immobiliare a 1,42 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - Sidief, la societa' immobiliare interamente controllata dalla Banca d'Italia, ha chiuso il 2025 con un utile netto in calo a 4,5 milioni dai 6,14 milioni del 2024. Il risultato prima delle imposte e' pari a 8,1 milioni, le imposte pari a 3,6 milioni.

            Sidief, presieduta da Domenico Siclari, ha registrato lo scorso anno valore della produzione pari a 40 milioni, di cui 31,5 milioni relativi a ricavi da locazione.

            Il patrimonio netto della Societa' e' di 656,9 milioni (652,4 milioni del 2024). Il patrimonio della Sidief e' formato da 98 aggregati immobiliari che comprendono 7.205 unita' immobiliari di cui 2.815 residenze, distribuiti su 13 regioni e 18 province. Gran parte del patrimonio immobiliare e' nel Lazio. l valore di mercato totale degli immobili di proprieta' della Sidief ammonta a circa 1,42 miliardi (1,4 miliardi al 31 dicembre 2024) con un incremento dovuto principalmente all'aumento di valore degli immobili oggetto di interventi significativi sulle parti comuni.

            Ggz.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 29-04-26 16:38:20 (0604)IMM 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.