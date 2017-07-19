Schroders: obbligazionario, cautela resta fondamentale in questa fase di incertezza - PAROLA AL MERCATO

di James Bilson* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - La guerra in Iran e' entrata nella sua terza settimana e sono ancora possibili diversi esiti. Questo rende difficile avere chiarezza sulle prospettive economiche e dei mercati finanziari: l'economia globale apparira' molto diversa se il petrolio salira' al di sopra dei 120 dollari al barile rispetto a uno scenario sotto i 90 dollari.

In questo contesto, l'approccio migliore e' riconoscere con umilta' cio' che non sappiamo (e non possiamo sapere) e concentrarci su aree geografiche e asset class su cui abbiamo maggiore convinzione.

Lo shock sull'offerta di petrolio ci ha portato ad ampliare il peso dei rischi di coda nelle nostre probabilita', con entrambe le 'ali' in aumento rispetto al mese scorso, a scapito dello scenario moderatamente accomodante 'al punto giusto'. Come prevedibile, dato l'impatto inflazionistico dello shock petrolifero, lo scenario 'eccessivo surriscaldamento' e' aumentato, ma rimane comunque inferiore rispetto alla probabilita' implicita nei mercati.

La duration conta Che la duration (la sensibilita' di un'obbligazione ai tassi d'interesse) sia cruciale e' un luogo comune per gli investitori obbligazionari. Ma in questo caso non intendiamo solo la duration delle obbligazioni, ma anche la durata del conflitto attuale. Come detto, ci sono molte incognite su come si risolvera' la situazione, ma osserviamo che i mercati stanno attualmente prezzando questo evento come uno shock forte ma temporaneo, seguito da una normalizzazione.

Avvertiamo pero' che qualsiasi elemento che metta in discussione questa tesi potrebbe generare ulteriore volatilita' nei mercati.

Quanto grande potrebbe essere lo shock? *Fixed Income Strategist, Global Unconstrained Fixed Income, Schroders.

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(RADIOCOR) 28-03-26 09:16:40 (0119) 5 NNNN