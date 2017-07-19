Schroders: nuovo regime obbligazionario, l'importanza della selezione attiva - PAROLA AL MERCATO

di Julien Houdain * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 apr - I mercati obbligazionari globali continuano a offrire livelli di rendimento interessanti, ma gli investitori non possono piu' considerare il reddito fisso come un'allocazione semplice e passiva.

I rendimenti sono vicini ai massimi decennali e, sebbene le banche centrali si stiano muovendo in direzioni diverse e talvolta opposte, il set di opportunita' rimane interessante.

Oggi piu' che mai, il successo dipende dalla gestione attiva della duration, dell'allocazione geografica e del rischio di credito.

Una nuova era per il reddito fisso Il 2022 ha segnato un anno cruciale per i mercati obbligazionari. Uno shock dal lato dell'offerta causato dalla pandemia e aggravato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha innescato un forte aumento dell'inflazione e portato al ciclo di restrizione monetaria globale piu' rapido della storia. Questo periodo ha di fatto posto fine all'era dei tassi ultra-bassi e ha trasformato profondamente il funzionamento dei mercati obbligazionari.

Con gli spread creditizi compressi rispetto agli standard storici, e con una quota maggiore del rendimento complessivo delle obbligazioni societarie derivante dai tassi di interesse, e' necessario prestare molta piu' attenzione alle decisioni delle banche centrali. Anche se gli spread sono contenuti (pur non ai minimi recenti), i rendimenti complessivi restano molto interessanti.

A differenza del 2022, i livelli di reddito (income) attuali offrono un punto di partenza solido per gli investitori. I rendimenti reali, al netto dell'inflazione, sono tornati a livelli significativi e contribuiscono a proteggere dalla volatilita' dei mercati. Anche in un portafoglio piuttosto prudente, con un'esposizione limitata ai settori piu' rischiosi, e' ancora possibile ottenere rendimenti intorno al 5-6%.

La divergenza dei cicli di politica monetaria crea opportunita' Una delle caratteristiche principali dell'attuale contesto e' la divergenza tra Paesi e lungo i diversi punti della curva dei rendimenti. Se si osservano i movimenti nei principali mercati dei tassi nel 2025, ad esempio, i risultati sono molto diversi.

I rendimenti a lunga scadenza in Germania e Giappone sono stati penalizzati a causa di politiche fiscali espansive. Al contrario, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, i movimenti dei tassi sono stati guidati soprattutto dal calo delle pressioni inflazionistiche e da un indebolimento del mercato del lavoro, con una discesa dei rendimenti a breve scadenza dovuta alle aspettative di allentamento monetario.

Poiche' questa divergenza e' destinata a continuare, e gli eventi in Medio Oriente potrebbero accentuarla, e' fondamentale essere flessibili man mano che cambia la narrativa di mercato. Nella costruzione dei portafogli, scegliere il mercato giusto e il punto corretto della curva dei rendimenti puo' migliorare significativamente i risultati di investimento.

La capacita' di separare l'esposizione ai tassi di interesse da quella al credito rappresenta un vantaggio chiave nella gestione dei portafogli globali. Ad esempio, si puo' essere positivi sull'Europa per via dello spazio fiscale in Germania e delle aziende che potrebbero beneficiare degli stimoli, spesso realta' poco analizzate e non quotate, senza pero' voler assumere esposizione ai tassi europei. In questo caso, e' possibile investire in obbligazioni societarie europee coprendo il rischio di tasso.

Questo approccio e' molto diverso dal semplice acquisto di obbligazioni investment grade o high yield europee. Non esiste piu' un concetto di semplice 'income'.

* Head of Global Unconstrained Fixed Income, Schroders.

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(RADIOCOR) 11-04-26 13:55:24 (0307) 5 NNNN