Schroders Green Macro Newsletter: sei sviluppi chiave in questo trimestre - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - 5.La Cina continuera' a dominare la produzione manifatturiera nel comparto dell'energia pulita Secondo il rapporto Renewables 2023 dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), la capacita' globale di energie rinnovabili ha registrato un incremento del 50% nel 2023. Si tratta della crescita piu' rapida degli ultimi 20 anni.

La capacita' di energie rinnovabili ha raggiunto quasi 510 GW, la meta' del livello necessario a raggiungere l'obiettivo globale di triplicare la capacita' totale, portandola a 11.000 GW (target concordato in occasione della COP28).

Mentre l'aumento della capacita' di energie rinnovabili ha raggiunto il massimo storico in Europa, negli Stati Uniti e in Brasile, la Cina ha registrato la crescita maggiore, poiche', nel 2023, ha commissionato un quantitativo di impianti solari fotovoltaici pari al mondo intero nel 2022.

L'AIE prevede che la Cina conseguira' l'obiettivo cumulativo di 1.200 GW di produzione associata ad impianti solari fotovoltaici ed eolici, previsto per il 2023, gia' quest'anno, sei anni prima del previsto. La capacita' correlata alle energie rinnovabili della Cina e' destinata a crescere, nei prossimi cinque anni, di oltre il 200% rispetto al quinquennio precedente, cosi' da rappresentare quasi il 60% della nuova capacita' associata alle energie rinnovabili a livello globale entro il 2028.

A nostro avviso la Cina continuera' a svolgere un ruolo chiave nella transizione energetica, mantenendo la leadership settoriale a livello globale. Sono necessari ulteriori sforzi politici da parte di UE e USA per attrarre nuovi capitali da destinare all'energia verde. L'intensificarsi della concorrenza cinese per le tecnologie energetiche pulite potrebbe mettere a rischio i produttori nelle economie sviluppate, dove la pressione sui costi e' maggiore.

6.Possibili dazi europei sulle esportazioni di veicoli elettrici cinesi L'UE incide per quasi il 40% sulle esportazioni di veicoli elettrici cinesi e rappresenta la principale destinazione di tali veicoli. Le esportazioni di veicoli elettrici cinesi sono aumentate del 37% a/a nel 2023, raggiungendo i 13 miliardi di dollari. La Commissione europea ha avviato un'indagine anti-sovvenzioni sulle importazioni di veicoli elettrici al fine di determinare se le catene di valore beneficiano di sovvenzioni illegali da parte del governo cinese. Il blocco sembra destinato ad applicare dazi doganali retroattivi volti a proteggere i produttori di veicoli elettrici europei da una concorrenza sleale.

L'incremento dei dazi doganali potrebbe venir visto come una mossa protezionistica dal governo cinese e potrebbe comportare un aumento del rischio geopolitico tra le due parti. E' anche importante notare che, finora, gli USA sono riusciti a proteggersi con successo dalla concorrenza cinese sul mercato dei veicoli elettrici, imponendo un dazio doganale del 27,5% sulle auto di fabbricazione cinese.

Guardando avanti: il rinnovo del Parlamento europeo potrebbe rallentare le politiche climatiche Guardando invece alle prospettive per il prossimo futuro, i cittadini dell'UE eleggeranno un nuovo Parlamento a giugno.

Un recente studio commissionato dal think tank del Consiglio europeo sulle relazioni esterne evidenzia che le prossime elezioni potrebbero offrire piu' seggi ai partiti populisti e di destra, mentre i partiti di centrosinistra e verdi sono destinati a perdere voti. Questo importante cambiamento potrebbe rappresentare una sfida importante per l'impegno dell'UE volto al raggiungimento delle zero emissioni nette.

Infatti, sarebbe piu' difficile ottenere un sostegno per le politiche in materia di cambiamento climatico. I legislatori di estrema destra sono stati scettici nei confronti delle politiche climatiche e potrebbero limitare le azioni dell'UE per accelerare la transizione verso l'energia verde, minando il quadro del Green Deal e aumentando l'incertezza tra gli investitori nell'energia pulita.

