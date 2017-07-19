Sanita': gli avvenimenti di VENERDI' 15 maggio
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Bologna: si apre l'XI edizione del Festival della Scienza Medica 'La nuova sanita': dalla prevenzione alla medicina di precisione'. Presso il Complesso Universitario di Santa Lucia. La manifestazione si conclude il 17 maggio.
- Roma: 'Vesta 2026. Il network del lavoro di cura e assistenza alla persona', promosso da Domina. Ore 10,00.
Presso l'Auditorium della Tecnica, viale Umberto Tupini 65.
- Roma: in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, incontro 'Famiglia e fragilita'', promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.
Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalita' e le Pari Opportunita'. Presso la Hall del Policlinico.
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red-.
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