Sanita': gli avvenimenti di VENERDI' 10 aprile

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: evento 'Insieme per la donazione: una sinergia tra professioni sanitarie, istituzioni e cittadini'. Ore 8,30.

Presso il Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301.

- Roma: si conclude il primo 'Festival dell'Ascolto', organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Inps, Unicef e Agenzia Italiana per la Gioventu', in occasione della seconda Giornata nazionale dell'Ascolto dei Minori. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Maria Eugenia Roccella, ministro della Famiglia, la Natalita' e le Pari Opportunita'. Presso l'Accademia Inps, via Spinola 11.

- Milano: evento istituzionale "Donazione e trapianti d'organo, verso una nuova stagione", promosso dalla rivista di politica sanitaria 'Italian Health Policy Brief', in collaborazione con Regione Lombardia, con il patrocinio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presso Palazzo Lombardia.

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