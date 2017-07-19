Sanita': gli avvenimenti di MARTEDI' 5 maggio
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: Giornata nazionale della Pediatria, promossa dalla Societa' Italiana di Pediatria. Al centro dell'incontro il tema 'Il pediatra che sara'... in un mondo adultocentrico'.
Ore 10,00. Presso il Ministero della Salute, lungotevere ripa 1.
- Milano: in occasione di maggio, mese della Consapevolezza sulla Salute Mentale, Unobravo presenta i risultati della nuova edizione del MINDex, il Barometro del benessere mentale degli italiani. Ore 10,30. Presso l'HQ Unobravo, via Ugo Bassi 8.
- Monza: Roche Italia presenta il nuovo studio di impatto 'Investire in salute: Roche e il modello Lombardia per la crescita del Paese'. Ore 11,00. Presso la sede del Campus Roche, viale Gian Battista Stucchi 110.
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(RADIOCOR) 04-05-26 19:15:15 (0612)SAN 5 NNNN