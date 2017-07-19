Sanita': gli avvenimenti di MARTEDI' 14 aprile
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: si conclude il III meeting scientifico sullo stato di avanzamento dei progetti Anthem 'Dall'intelligenza artificiale alla medicina personalizzata: le innovazioni che stanno cambiando diagnosi, cure e gestione dei pazienti'. Ore 9,00. Presso il Campus Bovisa del Politecnico di Milano, via Giovanni Durando 10.
- Roma: l'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, la Societa' Italiana di Pneumologia e la Consulta della Pneumologia presentano il Libro Bianco della Pneumologia e i Policy Paper per la salute respiratoria. Ore 10,00. Presso l'auditorium 'Cosimo Piccinno' del Ministero della Salute.
- Roma: in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Mimit, Farmindustria organizza l'evento 'Innovazione, Investimenti, Competenze. L'industria farmaceutica come asset prioritario del Made in Italy'. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Marcello Cattani, presidente di Farmindustria; Lucia Aleotti, vicepresidente per il Centro Studi Confindustria. Presso Roma Eventi, via Alibert 5A.
- Roma: conferenza stampa di presentazione della 27esima edizione della 'Race for the cure', in programma dal 7 al 10 maggio al Circo Massimo. Ore 10,30. Presso il Salone d'Onore del Coni, piazza Lauro de Bosis 15.
- Milano: presentazione dell'edizione 2026 di 'Tuttofood'.
Ore 11,00. Presso la Sala Cenacolo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 'Leonardo da Vinci'.
- Milano: incontro stampa dedicato alla Distrofia Muscolare di Duchenne, promosso da Italfarmaco. Ore 11,30. Presso il Museo Scienza e Tecnologia 'Leonardo da Vinci', via Olona 6B.
- Roma: conferenza stampa di Fondazione Onda Ets, per presentare i risultati della campagna informativa e di sensibilizzazione sulla Psoriasi, condotta negli ospedali italiani. Ore 12,30. Presso l'Hotel Nazionale, piazza Montecitorio 131.
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(RADIOCOR) 13-04-26 19:15:15 (0613)SAN 5 NNNN