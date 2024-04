Sanita': gli avvenimenti di LUNEDI' 22 aprile

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: in occasione dell'evento finale della terza edizione di 'Health for the Youngs', il progetto di Cittadinanzattiva, presentazione dei risultati dell'indagine su prevenzione, antimicrobico resistenza e vaccini e premiazione delle classi vincitrici del contest. Ore 10,30. Presso l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- Roma: evento "Accessi in Pronto Soccorso e Implementazione DM 77/2022 per una migliore presa in carico dei pazienti", organizzato da AGENAS. Ore 10,45. Via Piemonte, 60.

- Roma: si apre il kick-off meeting del Progetto di ricerca europeo EDiHTA, coordinato dall'Universita' Cattolica, sulle tecnologie digitali sanitarie. Ore 14,30. Presso la sede del Ministero della Salute. I lavori terminano domani.

- Roma: evento di Presentazione del Libro Bianco, organizzato da Woman In Rare. Ore 15,30. Palazzo Giustiniani.

