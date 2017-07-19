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            Sanita': gli avvenimenti di LUNEDI' 20 aprile

            EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Rozzano (Mi): Humanitas celebra 30 anni di innovazione nella cura e inaugura il nuovo edificio dedicato alle piu' avanzate cure oncologiche. Alle ore 10,15 il taglio del nastro del nuovo edificio in via Perseghetto 8/1. Alle ore 11,30 l'evento istituzionale al Centro Congressi di via Manzoni 113.

            - Bologna: conferenza stampa organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna per la presentazione dell'XI edizione del Festival della Scienza Medica 'La nuova sanita': dalla prevenzione alla medicina di precisione', che si svolgera' a Bologna dal 15 al 17 maggio. Presso Casa Saraceni, via Farini 15.

            - Roma: evento stampa di Assosalute 'Salute della Donna: Educazione, Consapevolezza e Prevenzione' che anticipa le celebrazioni della Giornata Nazionale della Salute della Donna, celebrata ogni anno il 22 aprile. Ore 11,00. Presso Palazzo Lante, piazza dei Caprettari 70.

            - Milano: conferenza stampa di lancio della campagna 'Facciamo squadra. Giochiamo d'anticipo contro il rischio di recidiva del tumore al seno', organizzata da Novartis. Ore 11,00. Presso la Cariplo Factory, via Bergognone 34.

            - Roma: presentazione del Piano Strategico di Ateneo 2026-2028 dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Ore 15,00. Largo F. Vito, 1.

            http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 17-04-26 19:15:10 (0661)SAN 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Novartis Ag 127,66 +1,03 15.52.10 127,22 128,32 127,22


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