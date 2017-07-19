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            Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 maggio

            EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Padova: prosegue l'81esimo Congresso Italiano di Pediatria (SIP). Presso il Padova Congress. I lavori terminano domani.

            - Napoli: evento 'Security Summit', organizzato da Clusit, un confronto su cybersecurity, intelligenza artificiale e resilienza digitale per il Sud Italia. Ore 9,30. A chiusura di giornata, la tavola rotonda dedicata al tema normativo 'NIS2 in Sanita' e Pharma: dalla compliance alla resilienza strutturale nel settore sanitario e farmaceutico'. Presso la Citta' della Scienza.

            - Roma: evento 'Salute al femminile. La conoscenza che cura.

            Health literacy e intelligenza artificiale per le pari opportunita'', organizzato da Farmindustria. Ore 11,00.

            Presso il Teatro Quirino, via delle Vergini 7.

            - Roma: assemblea nazionale 2026 di Aisi (Associazione Imprese Sanitarie Indipendenti) 'Il futuro dell'assistenza si gioca sulla capacita' di collegare ospedali, territorio e dati clinici'. Ore 15,30. Presso l'Hotel Cristoforo Colombo.

            - webinar 'Una rete che cura: cure palliative pediatriche e alleanza terapeutica nei percorsi oncologici', organizzato da Peter Pan ODV. Ore 18,00.

            http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 25-05-26 19:15:25 (0489)SAN 5 NNNN

              


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