Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 maggio
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Padova: prosegue l'81esimo Congresso Italiano di Pediatria (SIP). Presso il Padova Congress. I lavori terminano domani.
- Napoli: evento 'Security Summit', organizzato da Clusit, un confronto su cybersecurity, intelligenza artificiale e resilienza digitale per il Sud Italia. Ore 9,30. A chiusura di giornata, la tavola rotonda dedicata al tema normativo 'NIS2 in Sanita' e Pharma: dalla compliance alla resilienza strutturale nel settore sanitario e farmaceutico'. Presso la Citta' della Scienza.
- Roma: evento 'Salute al femminile. La conoscenza che cura.
Health literacy e intelligenza artificiale per le pari opportunita'', organizzato da Farmindustria. Ore 11,00.
Presso il Teatro Quirino, via delle Vergini 7.
- Roma: assemblea nazionale 2026 di Aisi (Associazione Imprese Sanitarie Indipendenti) 'Il futuro dell'assistenza si gioca sulla capacita' di collegare ospedali, territorio e dati clinici'. Ore 15,30. Presso l'Hotel Cristoforo Colombo.
- webinar 'Una rete che cura: cure palliative pediatriche e alleanza terapeutica nei percorsi oncologici', organizzato da Peter Pan ODV. Ore 18,00.
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(RADIOCOR) 25-05-26 19:15:25 (0489)SAN 5 NNNN