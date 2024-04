Samsung: torna il numero uno al mondo per vendite di smartphone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - Nel primo trimestre del 2024 Samsung ha superato di nuovo Apple - che aveva guadagnato il primato nel 2023 - nelle vendite di smartphone. Le aziende cinesi sono pero' sempre piu' presenti sul mercato. E' quanto emerge dal report della societa' di ricerca specializzata Idc. Apple ha venduto piu' di 50 milioni di iPhone tra gennaio e marzo, pari al 17,3% del mercato globale degli smartphone. La quota e' pero' scesa del 9,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando il calo maggiore tra le cinque maggiori aziende del settore. Samsung ha invece venduto oltre 60 milioni di dispositivi (-0,7% su base annua), che rappresentano quasi il 21% del mercato. A registrare la maggiore crescita sono state pero' le aziende cinesi Xiaomi e Transsion, rispettivamente del 34% e dell'85%. Xiaomi, in particolare, e' la terza azienda a livello globale per vendite, con quasi 41 milioni di unita'. Secondo Idc, Apple e Samsung "manterranno la loro posizione nella fascia alta del mercato ma la rinascita di Huawei in Cina, cosi' come i notevoli guadagni di Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus e Vivo, probabilmente spingeranno i due venditori a cercare aree di espansione e diversificazione". Nel complesso, le spedizioni globali di smartphone sono aumentate del 7,8% annuo a 289,4 milioni di unita' nel primo trimestre del 2024. Si tratta del "terzo trimestre consecutivo di crescita delle spedizioni, il che e' un forte indicatore del fatto che e' in corso una ripresa", affermano gli analisti. Infine, e' da notare che i consumatori, sottolineano i ricercatori, "optano per dispositivi piu' costosi, sapendo che li terranno piu' a lungo".

Red-Cog

(RADIOCOR) 15-04-24 19:37:19 (0706) 5 NNNN