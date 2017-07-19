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            Rina: con Hanwha per promuovere uso impianti propulsione ibrida a batterie

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 apr - Rina, gruppo multinazionale di ispezione, certificazione, classificazione navale e consulenza ingegneristica, ha firmato un Memorandum of Understanding con Hanwha Group con lo scopo di promuovere nel mondo marittimo l'adozione di sistemi avanzati di propulsione ibrida a batterie nel settore dei traghetti RoRo.

            La collaborazione, spiega una nota, mira ad accelerare la transizione energetica verso navi a basse emissioni grazie a nuove tecnologie che consentano il passaggio dai tradizionali impianti di propulsione a combustione interna a nuovi sistemi ibridi a batterie, sia per nuove costruzioni sia, tramite retrofitting, per navi in esercizio. Rina avra' il ruolo di verificare e certificare la conformita' normativa e la solidita' tecnica del progetto, ai fini della classificazione e della certificazione statuaria. Inoltre supportera' Hanwha nell'analisi delle tendenze del mercato in questo specifico segmento.

            Lab-com.

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            (RADIOCOR) 07-04-26 11:13:41 (0252)ENE,UTY 5 NNNN

              


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