Rcs: al via riassetto interno con scorporo di Rcs Sports&Events

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - Cairo vara il riassetto di Rcs, promuovendo la scissione parziale mediante scorporo delle attivita' relative allo sport in favore di Rcs Sports&Events, societa' che sara' ad ogni modo controllata al 100% dalla stessa Rcs. E' quanto emerge da un documento pubblicato nella piattaforma di Borsa Italiana.

In particolare dal gruppo Rcs verra' scorporato il 100% di Rcs Sport e anche di 'taluni marchi e nomi di dominio' di Rcs Media relativi a manifestazioni sportive, come ad esempio il Giro d'Italia, oltre che le quattro classiche italiane del ciclismo(Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico, Giro di Lombardia e Strade Bianche) e l'UAE Tour, corsa a tappe che si disputa negli Emirati Arabi Uniti e la Milano Marathon. In piu' Rcs Sports & Events si occupa degli aspetti pubblicitari e promozionali legati alle stesse competizioni. L'obiettivo sarebbe quello di concentrare in un'unica societa' tutte le attivita' legate all'organizzazione e alla valorizzazione commerciale degli eventi sportivi, rendendo la gestione piu' efficiente. Visto che Rcs manterra' il controllo della beneficiaria, per gli azionisti non cambiera' niente, trattandosi di fatto di una riorganizzazione interna. Ad ogni modo i titoli di Rcs domani potrebbero registrare variazioni dal momento che tale progetto potrebbe agevolare la cessione degli asset sportivi.

Del resto il progetto di riorganizzazione era gia' stato presentato dalla societa' nel novembre del 2024 e all'epoca erano subito circolate varie ipotesi su eventuali operazioni straordinarie relative all'area sportiva, come la vendita degli asset. Il progetto era rimasto pero' lettera morta fino ai giorni scorsi, quando e' stato concretamente annunciato.

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(RADIOCOR) 07-06-26 11:39:06 (0161) 5 NNNN