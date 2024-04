Rai: chiude conti 2023 in pareggio, riunione del cda proseguira' domani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - Il gruppo Rai, spiega la nota, conferma la propria leadership televisiva nel prime time (37,8%) e registra nell'intera giornata uno share del 37%. Rai 1 e' il primo canale nazionale sia nelle 24 ore (18,3%) sia in prima serata (20,4%), monopolizzando le prime posizioni nelle classifiche dei generi fiction, cinema e cultura, scienza e ambiente, e si conferma secondo canale europeo dopo BBC One.

Per quanto riguarda l'offerta digital, gli utenti che si sono collegati mediamente almeno una volta al mese ad uno dei diversi siti o app della Rai sono stati 19,4 milioni, ovvero il 44% della popolazione attiva su internet, con un significativo aumento rispetto al 2022 (+37%).

Di notevole rilievo anche l'incremento del portale di informazione RaiNews.it, che ha raggiunto la media mensile di circa 12,2 milioni di utenti unici posizionandosi al 10 posto nell'ambito delle offerte Current Events e Global News misurate da Audicom.

Nel 2023 la quota percentuale di interazioni social legata alla programmazione Rai e' del 13% del totale interazioni Editori, con un totale di 204 milioni di interazioni.

Continua il trend positivo di RaiPlay i cui dati sono risultati, nel 2023, significativamente positivi con una media di utenti unici al mese di 11,1 milioni (+18% rispetto all'anno precedente) e un tempo speso di 2 ore e 29 minuti.

In termini di generi fruiti, la fiction risulta essere ancora quello piu' seguito, con il 50% del totale di visualizzazioni on demand, a conferma della elevata qualita' del prodotto Rai.

Per quanto riguarda gli ascolti televisivi su dispositivi digitali (sia tramite browser sia app), la quota Rai del TTS (Total Time Spent) e' stata del 32%; in tale contesto, per quanto riguarda la fruizione in modalita' lineare, Rai rappresenta il 18% del mercato e, nella modalita' on demand, il 44% con 445 milioni di ore fruite. Nella classifica dei programmi piu' visti in modalita' on demand, il primo titolo in assoluto e' stato Mare Fuori con 72,3 milioni di ore fruite.

Quanto a Rai Radio, la cui proposta editoriale si caratterizza per una offerta ricca e articolata di news, approfondimenti, contenuti di servizio, cultura, sport e intrattenimento intelligente, la stessa intercetta un pubblico maturo e istruito che le ha assegnato per il 2023 un indice di gradimento complessivo, misurato su una scala da 1 a 10, pari a 8,0. Per quanto riguarda l'audio e i podcast, Rai Play Sound ha registrato 440mila download nell'ambito di una offerta diversificata e diretta a un segmento di pubblico piu' giovane e attratto dalle novita' dell'intrattenimento digitale.

Quanto al bilancio di sostenibilita', il rapporto annuale, che dal 2024 dara' conto delle iniziative previste dal piano di sostenibilita' 2024-2026 recentemente approvato, viene redatto per dar conto a tutti gli interlocutori, istituzionali e non, dei modi nei quali l'offerta della Rai adempie agli obblighi del Contratto di Servizio e crea negli utenti consapevolezza degli obiettivi di sostenibilita' definiti nell'agenda Onu per il 2030, collaborando per il loro conseguimento. Il consiglio di amministrazione ha altresi' preso atto dei palinsesti estivi 2024. Il filo conduttore sara' lo sport che accendera' Rai 1 e Rai 2 trasmettendo, tra l'altro, gli Europei di calcio, le Olimpiadi e Paralimpiadi, oltre al Tour de France.

Com-Sim

(RADIOCOR) 17-04-24 14:38:55 (0443) 5 NNNN