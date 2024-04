Private debt: Aifi, +14% raccolta 2023 a 1,14 mld ma calano investimenti -2

Cipolletta: fondamentale il ruolo degli istituzionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 apr - 'Il mercato del private debt ha un ruolo ormai riconosciuto e questo lo si vede dalla raccolta che per il secondo anno consecutivo ha superato il miliardo di euro" commenta Innocenzo Cipolletta, presidente Aifi, in occasione della presentazione dei risultati annuali in collaborazione con Cdp e Deloitte. "Il ruolo degli istituzionali e' stato fondamentale in un mercato che ha visto delle difficolta' nel corso del 2023', aggiunge.

"Questo viene confermato anche dal numero degli operatori attivi sul segmento, in crescita di anno in anno". Secondo i dati, la prima fonte della raccolta di mercato sono stati il settore pubblico e i fondi di fondi istituzionali (46%), seguiti dalle banche (19%) e dai fondi pensione e casse di previdenza (16%). Le societa' finanziate sono state 109, con un calo del 23% sul 2022. Nel dettaglio, i finanziamenti hanno rappresentato il 55% dei casi, le sottoscrizioni di obbligazioni il 38% e gli strumenti ibridi il restante 7%. La durata media delle operazioni e' di 6 anni e 1 mese, mentre il tasso d'interesse medio e' stato pari al 6,84%. Il 75% degli interventi ha avuto come scopo la realizzazione di programmi indirizzati allo sviluppo delle societa' target, mentre, a livello di ammontare, il 61% del totale ha riguardato debito a supporto di operazioni di buy out. A livello geografico, la prima Regione resta la Lombardia, con il 33% delle societa' italiane oggetto di investimento, seguita da Veneto (12%) e Emilia Romagna (11%). Con riferimento ai settori di attivita', al primo posto con il 19% del numero di imprese troviamo i beni e servizi industriali, seguito da energia e ambiente, con il 15%. Si sottolinea che il 62% delle societa' target ha meno di 250 dipendenti.

