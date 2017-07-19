Poste: Del Fante, operazione con Tim solida, positiva anche su dividend policy

Impatto positivo su utile da 2027, a doppia cifra da 2028 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 mag - Con la prevista fusione con Tim "e' importante sottolineare che i Servizi finanziari e assicurativi rimarranno la principale fonte di profitto all'interno dell'entita' combinata, rappresentando circa l'82% dell'Ebit nazionale e circa il 64% dell'EBIT complessivo, incluso il Brasile". Lo ha sottolineato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, nel corso della conference call.

"Il profilo finanziario dell'operazione proposta e' estremamente solido, con un impatto positivo sull'utile per azione a partire dal 2027, che salira' a una crescita a doppia cifra dal 2028. Il dividendo per azione previsto per il 2026 e' confermato e la politica dei dividendi futura sara' accrescitiva rispetto allo scenario standalone. Il rapporto di indebitamento pro forma dovrebbe attestarsi a 1,4 volte entro la fine del 2026 e diminuire costantemente in futuro, in linea con il nostro attuale rating creditizio, che ad oggi e' stato confermato". L'entita' "risultante dalla fusione - aggiunge - avra' un flottante pro forma di circa 20 miliardi, migliorando la liquidita' del titolo, e una base azionaria di alta qualita'".

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(RADIOCOR) 07-05-26 12:51:22 (0429) 5 NNNN