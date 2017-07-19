Popolare Puglia e Basilicata: Vittorio Sorge nuovo Direttore Generale

Francesco Paolo Acito e' condirettore generale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Vittorio Sorge e' stato nominato Direttore Generale di Banca Popolare di Puglia e Basilicata dal cda presieduto dal presidente Leonardo Patroni Griffi. Francesco Paolo Acito e' il Condirettore generale. La scelta dei due manager che negli ultimi 13 anni hanno ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale, si legge in una nota della popolare con sede ad Altamura, "e' finalizzata ad assicurare continuita' gestionale e a valorizzare le risorse interne". La scelta e' stata fatta lo scorso 16 aprile ma comunicata oggi. Il cda ha nominato anche i comitati endoconsiliari e il Comitato Esecutivo, di nuova costituzione, presieduto da Luigi Montemurro e composto da Giovanni Rosso e Giuseppe Tammaccaro. Alla carica di Vicepresidente e' stata nominata Rosa Calderazzi.

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(RADIOCOR) 20-04-26 20:02:16 (0641) 5 NNNN