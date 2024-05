Popolare Puglia e Basilicata: rinnova partnership con Avvera (Credem)

Per i prestiti personali alla clientela (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mag - Popolare di Puglia e Basilicata ha rinnovato per un triennio, fino al 2026, la partnership con Avvera (Credem) per la distribuzione di prestiti personali della societa' emiliana nei 109 sportelli della sua rete nel Mezzogiorno. Nel triennio precedente, ricorda una nota, l'accordo ha consentito di sottoscrivere, da parte della clientela della popolare con sede ad Altamura in Puglia, oltre 5.600 prestiti personali (a 4.600 famiglie clienti) per un importo complessivo di 75 milioni. Il 56% dei finanziamenti erogati nel triennio '21-'23 e' stato sottoscritto attraverso la firma digitale, il cui utilizzo l'anno scorso e' arrivato a coprire il 91% del totale delle pratiche; una dematerializzazione che comporta, si sottolinea, un impatto ambientale positivo.

