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            Popolare Lazio: Tribunale Roma impone voto segreto in assemblea su rinnovo cda

            Domani assise banca con due liste antagoniste in campo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - L'assemblea ordinaria della Popolare del Lazio, in calendario domani 26 aprile, dovra' utilizzare la modalita' del voto segreto nella votazione, eventuale, con la quale la presidente, Sabrina Morelli, proporra' il voto palese per l'elezione del consiglio di amministrazione. Lo ha deciso un'ordinanza del Tribunale di Roma, sezione civile Imprese, sulla base di un ricorso urgente presentato da alcuni soci della Banca che hanno costituito un'associazione, 'SociInsieme della Bpl', che in contrapposizione all'attuale governance ha presentato una lista alternativa per il cda non condividendo la gestione e le scelte strategiche del gruppo bancario. Banca Popolare del Lazio controlla infatti una spa: Blu Banca. Il giudice, Cristina Pigozzo, nell'ordinanza osserva che "nella prassi statutaria delle cooperative, si e' avvertita l'esigenza di prevedere il voto segreto, almeno per il rinnovo delle cariche elettive".

            Ggz

            (RADIOCOR) 25-04-26 14:47:03 (0318) 5 NNNN

              
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