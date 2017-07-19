Popolare Lazio: sfida per la governance, lista alternativa punta a conquista cda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Si profila uno scontro all'ombra dei Castelli Romani nel prossimo fine settimana. All'assemblea della Popolare del Lazio, gruppo bancario che controlla tra le altre Blu Banca spa, realta' con 51 filiali, c'e' da rinnovare il cda e per la prima volta sono in competizione due liste: una indicata dal cda uscente e l'altra promossa dall'associazione 'Soci insieme della Bpl ('SiBpl') che accusa la banca di ostruzionismo per la presentazione della lista alternativa (11 membri) e ha inviato una diffida per chiedere alla presidente, Sabrina Morelli, lo svolgimento dell'elezione del nuovo board con il voto segreto e non, come prassi, con quello palese. Questa seconda modalita', affermano da SiBpl, puo' condizionare i soci-dipendenti e non solo. Il gruppo Bpl nel 2025, chiuso con un utile di 21,5 milioni, ha dovuto affrontare un periodo critico per la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Blu Banca con l'accusa di riciclaggio per alcuni dipendenti. La Banca d'Italia, inoltre, le ha tolto la qualifica di 'Ente piccolo e non complesso' (Snci), che consentiva semplificazioni normative ed operative imponendo, quindi, una profonda riorganizzazione anche per irrobustire i processi interni.

Ggz

(RADIOCOR) 20-04-26 13:26:27 (0324) 5 NNNN