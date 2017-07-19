Popolare Lazio: sfida per la governance, lista alternativa punta a conquista cda -3

Alla lista vincente 10 posti, alle minoranze un consigliere (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Il programma della lista alternativa per il consiglio della Popolare del Lazio indica, tra i vari punti, di voler eliminare la duplicazione di costi e strutture del gruppo Bpl, la razionalizzazione delle partecipazioni strategiche e la valorizzazione delle azioni. Il promotore della lista, Ficcardi, sottolinea il deprezzamento del titolo e la necessita' "di un nuovo progetto di valutazione di nuovi mercati di quotazione per superare il sintetico meccanismo del mercato Vorvel che ha creato un immobilizzo degli investimenti dei soci": c'e' chi non riesce a vendere le azioni da vent'anni. La parola ora passa ai soci: alla lista vincente in assemblea andranno dieci consiglieri mentre chi arriva secondo avra' un unico rappresentante nel cda della capogruppo.

Ggz

(RADIOCOR) 20-04-26 13:37:02 (0342) 5 NNNN