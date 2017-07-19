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            Popolare Lazio: sfida per la governance, lista alternativa punta a conquista cda -3-

            Alla lista vincente 10 posti, alle minoranze un consigliere (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Il programma della lista alternativa per il consiglio della Popolare del Lazio indica, tra i vari punti, di voler eliminare la duplicazione di costi e strutture del gruppo Bpl, la razionalizzazione delle partecipazioni strategiche e la valorizzazione delle azioni. Il promotore della lista, Ficcardi, sottolinea il deprezzamento del titolo e la necessita' "di un nuovo progetto di valutazione di nuovi mercati di quotazione per superare il sintetico meccanismo del mercato Vorvel che ha creato un immobilizzo degli investimenti dei soci": c'e' chi non riesce a vendere le azioni da vent'anni. La parola ora passa ai soci: alla lista vincente in assemblea andranno dieci consiglieri mentre chi arriva secondo avra' un unico rappresentante nel cda della capogruppo.

            Ggz

            (RADIOCOR) 20-04-26 13:37:02 (0342) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,40 -1,41 15.36.03 1,395 1,45 1,43


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