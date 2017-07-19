Popolare Lazio: sfida per la governance, lista alternativa punta a conquista cda -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Blu Banca, all'inizio di marzo 2026, si legge nella bozza di bilancio della capogruppo Bpl, al vaglio dei 5.200 soci della banca che si riuniranno domenica 26 aprile, ha ottenuto dal Gip del Tribunale di Roma una sentenza di patteggiamento, per arrivare a una rapida conclusione della vicenda pur consapevole, la banca, 'di aver operato come sempre in buona fede'. Il procedimento si e' quindi chiuso con una confisca di 269mila euro e una sanzione di 30.900 euro. Una settimana dopo sono arrivate le conclusioni di un'ispezione della Banca d'Italia presso Blu Banca, conclusasi ad ottobre 2025, che ha rilevato 'carenze nei presidi, soprattutto del rischio di riciclaggio'. Il gruppo Bpl nel documento ricorda che gia' dal 2025 ha avviato il cantiere 'volto a revisionare l'intero assetto di governo societario e del sistema dei controlli'.

La capogruppo, tra le varie misure, ha assunto un nuovo responsabile per l'antiriciclaggio prendendolo da una grande realta' bancaria nazionale.

La lista SiBpl, promossa dal socio Roberto Ficcardi, punta al cambio della governance giudicando in modo negativo l'attuale assetto del gruppo con la Popolare del Lazio capogruppo e Blu Banca spa entita' operativa dedicata allo sviluppo. Nella lista alternativa ci sono due ex consiglieri della banca che ha sede a Velletri: Piero Guidaldi, capolista candidato alla presidenza, e Loretta Bruschini. La lista alternativa ha un nome riservato per la guida operativa della banca che in caso di successo nel voto di domenica, dovrebbe prendere il posto dell'attuale amministratore delegato Massimo Lucidi.

Ggz

(RADIOCOR) 20-04-26 13:34:31 (0338) 5 NNNN