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            Popolare Lazio: cda nomina Morelli presidente e Lucidi a.d.

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Il cda di Popolare del Lazio, eletto domenica scorsa dall'assemblea dei soci, ha confermato oggi nella carica di presidente Sabrina Morelli e in quella di amministratore delegato Massimo Lucidi. Il consiglio, inoltre, ha nominato Vice Presidenti Bernardino Quattrociocchi e Corrado Capozzi; il Presidente Onorari e' Italo Ciarla.

            Com-Ggz

            (RADIOCOR) 30-04-26 19:26:11 (0954) 5 NNNN

              
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