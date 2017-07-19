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Popolare Lazio: cda nomina Morelli presidente e Lucidi a.d.
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Il cda di Popolare del Lazio, eletto domenica scorsa dall'assemblea dei soci, ha confermato oggi nella carica di presidente Sabrina Morelli e in quella di amministratore delegato Massimo Lucidi. Il consiglio, inoltre, ha nominato Vice Presidenti Bernardino Quattrociocchi e Corrado Capozzi; il Presidente Onorari e' Italo Ciarla.
Com-Ggz
(RADIOCOR) 30-04-26 19:26:11 (0954) 5 NNNN
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