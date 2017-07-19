Plenisfer SGR: shock energetico, le geografie contano - PAROLA AL MERCATO

di Mauro Ratto * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 apr - In uno scenario globale inflazionistico, alla luce del conflitto in Medioriente e conseguente shock energetico, le geografie assumono un'importanza decisiva nell'analisi degli impatti.

Il rialzo del costo dell'energia non colpisce in modo uniforme: l'Europa rimane l'area piu' esposta, e il divario con gli Stati Uniti e' emblematico. Il prezzo del gas in America e' meno di un quinto di quello che paghiamo nel Vecchio Continente - una asimmetria che si traduce direttamente in pressione sui margini industriali, sul potere d'acquisto delle famiglie e, in ultima analisi, sulla tenuta della crescita.

Emerging markets: un quadro tutt'altro che omogeneo I mercati emergenti reagiscono a questo shock in modo profondamente diverso.

L'America Latina si presenta in una posizione di relativo vantaggio: la presenza di materie prime di vario genere - inclusi i combustibili fossili - offre una protezione naturale in questo contesto. L'Argentina, in particolare, dispone di riserve di idrocarburi ancora in larga parte non sfruttate, come nel giacimento di Vaca Muerta, con un potenziale che potrebbe ridisegnare il profilo energetico del paese. L'evoluzione politica degli ultimi anni rende questa area interessante anche da una prospettiva di lungo periodo.

Il Sud-Est asiatico presenta invece un quadro piu' articolato. Gli effetti sono misti: da un lato, economie gia' fortemente integrate nelle catene manifatturiere globali, subiscono direttamente il peso dei costi energetici; dall'altro, giganti come l'Indonesia dispongono di risorse proprie ancora in fase di sviluppo, mentre l'India continua a scontare una dipendenza strutturale che la rende piu' vulnerabile.

La Cina resta un caso emblematico di pianificazione strategica e industriale: e' in una fase avanzata del suo percorso verso l'indipendenza energetica grazie a un mix pragmatico di fonti tradizionali ed energie alternative - incluso il nucleare - che garantisce al Paese la disponibilita' di energia necessaria a restare competitiva a livello globale. Ci aspettiamo che il modello di sviluppo energetico cinese si estenda progressivamente nel sud est asiatico, anche per rispondere alle crescenti pressioni ambientali delle popolazioni locali.

* Co-Founder e CIO Plenisfer Investments SGR.

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(RADIOCOR) 11-04-26 14:07:10 (0321) 5 NNNN