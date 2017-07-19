Pimco: costi energetici piu' elevati, sgravi fiscali piu' deboli mettono sotto pressione le famiglie Usa - PAROLA AL MERCATO

di Tiffany Wilding * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Anche nel caso in cui il conflitto in Medio Oriente si attenuasse e il traffico marittimo riprendesse regolarmente attraverso lo Stretto di Hormuz, e' probabile che ci voglia del tempo prima che l'economia globale torni alla normalita' dopo una delle piu' gravi interruzioni dell'approvvigionamento petrolifero degli ultimi decenni. Inoltre, i costi complessivi di tale interruzione non sarebbero ripartiti equamente: mentre i produttori netti di energia beneficerebbero di redditi reali piu' elevati, la maggior parte dei consumatori di energia, comprese le famiglie statunitensi, ne uscirebbe relativamente penalizzata. Per le famiglie statunitensi a basso e medio reddito, gia' alle prese con redditi reali stagnanti e un aumento delle insolvenze sui crediti al consumo, lo shock energetico e' aggravato da sgravi fiscali che potrebbero rivelarsi meno incisivi di quanto molti sperassero.

L'andamento resiliente dei dati aggregati continuera' probabilmente a mascherare le divergenze sempre piu' marcate che si nascondono sotto la superficie.

Perche' il ripristino dei prezzi dell'energia potrebbe richiedere mesi L'aumento dei prezzi del petrolio, sebbene repentino, e' stato contenuto rispetto all'entita' dell'interruzione dell'offerta. Tuttavia, gli shock del passato - la Rivoluzione iraniana del 1979, l'invasione dell'Ucraina del 2022 e, probabilmente, anche la guerra del Golfo del 1990, quando i prezzi del petrolio West Texas Intermediate (WTI) continuarono a salire per circa dieci settimane dopo l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq - dimostrano che l'impatto completo sui prezzi spesso si manifesta nel corso di mesi piuttosto che di giorni.

Nel 2026, la minore intensita' petrolifera del PIL mondiale, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'ampliamento della base di offerta non Opec e la convinzione iniziale dei mercati che la crisi si rivelera' temporanea piuttosto che strutturale hanno contribuito a contenere i primi rialzi dei prezzi. Tuttavia, gli episodi storici suggeriscono che i prezzi potrebbero ancora salire. E anche se la crisi stessa dovesse risolversi rapidamente, i prezzi elevati dell'energia potrebbero persistere piu' a lungo di quanto i mercati abbiano scontato - e piu' a lungo rispetto agli episodi passati. Diversi fattori aiutano a spiegarne il motivo. E' probabile che i vincoli logistici continuino a persistere.

Anche se l'accessibilita' allo Stretto dovesse migliorare, ci vorra' del tempo prima che si risolva la grave congestione di petroliere e navi da carico. Gli orari di navigazione, la capacita' portuale e la copertura assicurativa si adegueranno con un certo ritardo, il che implica che l'effettivo approvvigionamento dei mercati finali potrebbe rimanere limitato anche dopo che i titoli dei giornali avranno annunciato la riapertura.

I danni alle infrastrutture alimentano l'incertezza sull'offerta nel breve termine. A differenza delle interruzioni verificatesi in passato a causa di sanzioni o di altri fattori di natura politica, il conflitto attuale avrebbe danneggiato alcune infrastrutture regionali legate all'estrazione, al trasporto e allo stoccaggio. Anche danni materiali limitati possono avere ripercussioni enormi in un sistema che opera con scarse capacita' di riserva, ad eccezione di pochi produttori chiave. I tempi di ripristino sono incerti e i mercati tendono a prevedere un margine di sicurezza fino a quando la funzionalita' non viene verificata, e non solo annunciata.

* economista di Pimco red-.

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