Olidata: via libera assemblea a bilancio e incorporazione Sferanet

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - L'assemblea degli azionisti di Olidata, System Integrator a capo di un gruppo leader in Italia nel settore IT e quotata al mercato Euronext Milan, ha approvato all'unanimita' il bilancio d'esercizio 2023 e deliberato di destinare l'utile dell'esercizio 2023 a parziale riduzione delle perdite portate a nuovo. L'assemblea dei soci ha approvato anche la Relazione sulla politica di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti ed ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026.

L'assemblea, in sede straordinaria, ha approvato all'unanimita', sulla base della situazione patrimoniale di Olidata al 30 settembre 2023 e della situazione patrimoniale di Sferanet al 30 settembre 2023, il progetto di fusione per incorporazione di Sferanet in Olidata ed ha approvato il rapporto di cambio pari a n. 169 nuove azioni Olidata per ogni 1 euro di quota del capitale sociale di Sferanet posseduta alla data di efficacia della Fusione da ciascuno dei suoi soci diversi da Olidata. Alla data odierna, Olidata gia' possiede il 51% del capitale sociale di Sferanet.

Per servire il rapporto di cambio, l'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato un aumento di capitale sociale di Olidata, con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo nominale pari a 8.892.184 euro con emissione di 77.977.952 azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle gia' in circolazione alla data di emissione, da assegnarsi ai soci di Sferanet diversi da Olidata.

