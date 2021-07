Mps: Sbarra (Cisl), no allo smembramento, e' del tutto sbagliato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 lug - "L'avvio della trattativa tra UniCredit e il Ministero dell'Economia su Mps sembra andare in direzione dello smembramento della banca, una soluzione che riteniamo del tutto sbagliata'. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del consiglio generale della Cisl Marche. 'Per questo - prosegue Sbarra - chiediamo che prima di assumere qualunque decisione il Governo coinvolga i sindacati, convocando il tavolo che le categorie sollecitano da mesi. E' necessario infatti trovare una soluzione condivisa che consenta a Mps di continuare a sostenere le famiglie, le imprese ed i territori di riferimento. Alle lavoratrici e ai lavoratori, che hanno gia' affrontato grandi sacrifici in questi anni e hanno permesso alla banca di mantenere viva la relazione con la clientela, va garantita piena tutela. Non possono essere i lavoratori a pagare gli errori e le gravi omissioni del mondo bancario e della finanza. Questa vicenda dimostra ancora una volta la necessita', sempre sostenuta dalla Cisl, di introdurre nella gestione delle banche e di tutte le grandi imprese pubbliche e private forme di partecipazione e di controllo dei lavoratori, che non possono piu' essere esclusi dalle grandi scelte e subire passivamente le loro conseguenze'.

