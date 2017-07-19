Monto Tv France: accordo con Zdf Studios per seconda stagione Grisu'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - Mondo Tv France consolida la partnership internazionale per la produzione della seconda stagione della serie animata Grisu'. Dopo il successo degli accordi con Rai della capogruppo Mondo Tv, anche Zdf Studios e il canale Zdf entrano nel progetto in qualita' di co-produttori. La nuova stagione di Grisu', in fase di produzione, si comporra' di 52 episodi da 11 minuti ciascuno. La produzione sara' realizzata con la tecnica 3D CGI attraverso la sinergia tra le societa' di Mondo Tv e lo studio di animazione indiano Living Pixels. L'intesa definisce una solida strategia di sfruttamento commerciale su scala globale: Zdf Studios gestira' la distribuzione mondiale dei diritti audiovisivi, salvo Italia, Francia e paesi d'Oltremare francesi; Mondo Tv manterra' i diritti in tutto il mondo, fatta eccezione per Germania, Austria e Svizzera (sotto gestione Zdf Studios). La consegna della nuova stagione e' prevista per inizio 2028; si tratta di una coproduzione internazionale che coinvolge Mondo Tv France, Mondo Tv, Calidra BV e Zdf Studios.

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(RADIOCOR) 08-05-26 12:48:18 (0342) 5 NNNN