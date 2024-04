Mirabaud AM: Bce pronta ad anticipare Fed su tassi, resta l'incognita su tempi e modi - PAROLA AL MERCATO

di Gero Jung* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Come previsto da quasi tutti gli analisti, la Bce ha mantenuto invariati i tassi di riferimento, con la Presidente Lagarde che ha indicato un prossimo taglio dei tassi, probabilmente a giugno. Quella di settimana scorsa, a nostro avviso, e' stata una Bce dovish, per diversi motivi.

Innanzitutto, sebbene il Consiglio direttivo abbia riconosciuto che non vi sono stati molti cambiamenti rispetto alla precedente riunione di marzo, ha tuttavia evidenziato come la crescita dei salari continui a essere moderata - una notizia incoraggiante - e come i profitti stiano in parte assorbendo la maggiore crescita dei salari.

In secondo luogo, durante la conferenza stampa la Presidente Lagarde ha piu' volte affermato che "ne sapremo di piu' a giugno", forse un'allusione a una manovra sui tassi.

In terzo luogo, per quanto riguarda la politica futura della Bce, il comunicato ufficiale afferma ora che, qualora l'inflazione si comportasse come previsto, "sarebbe opportuno ridurre le attuali restrizioni di politica monetaria". Questa nuova forward guidance, pur mantenendo una certa flessibilita', indica chiaramente un prossimo taglio dei tassi.

La domanda principale che ci si pone ora e' se la Bce optera' per dei tagli dei tassi selezionati o se procedera' con dei tagli consecutivi. Date le nostre previsioni per una crescita debole e una forte disinflazione, riteniamo probabile che optera' per la seconda ipotesi.

*Chief Economist di Mirabaud Asset Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

