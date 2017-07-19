Minibond: 2mld di raccolta nel 2025(+32%)per 214 emittenti(Polimi)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Dal punto di vista geografico, la Lombardia rimane il catalizzatore regionale con 84 emittenti su 196 (nel 2024 erano 67), pari al 43% del totale, seguita da Veneto (21, una in piu' dell'anno precedente) e Lazio (17, cinque in meno), che hanno invertito la loro posizione sul podio. Tre emittenti su quattro sono nel Nord Italia: infatti la classifica prosegue con Piemonte ed Emilia-Romagna (13 aziende), Toscana (9), Trentino Alto-Adige e Campania (8), Friuli Venezia-Giulia (7). Guardando al volume d'affari, sono aumentate le aziende con ricavi fino a 10mln di euro, mentre sono calate quelle tra i 25 e i 100mln. Il settore piu' rappresentato rimane il manifatturiero (54 emittenti), seguito dalle holding finanziarie (32), dalle costruzioni (19), dal commercio (17) e dai servizi informatici (12).

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(RADIOCOR) 23-03-26 11:27:16 (0207) 5 NNNN