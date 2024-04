Milano: via a restyling Palazzo delle Stelline, impegno da 19,5 mln -2

Al lavoro per riaprire l'hotel in tempo per le Olimpiadi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - 'Guidare la Fondazione in questo cammino di rinnovamento e' un impegno civico e un motivo di particolare orgoglio, malgrado le difficolta'. Significa infatti portare un pezzo di storia di Milano e della Lombardia a costruire altra storia, per gli anni a venire", ha detto il presidente della Fondazione Stelline, Fabio Massa. Il progetto di riqualificazione della struttura alberghiera ha l'obiettivo di conferire una nuova immagine all'intero hotel, trasformandolo in un'eccellenza ricettiva, contemporanea ed elegante, in grado di rispondere agli standard dell'alta hotellerie e di godere di una sempre maggiore e riconosciuta attrattivita' nazionale e internazionale. Nel rispetto anche dei piu' recenti interventi di ristrutturazione che negli anni Settanta hanno dato la luce all'opera pavimentale di Bobo Piccoli e alle partizioni curvilinee dall'architetto Jan Battistoni, il nuovo progetto di riqualificazione intende rendere la struttura di Corso Magenta all'altezza della sua posizione centrale. 'Le Stelline incarnano una lunga storia milanese di accoglienza e generosita' sociale. Abbiamo affrontato il progetto di riqualificazione cercando di razionalizzare la coabitazione tra gli spazi destinati agli usi ricettivi e quelli invece dedicati alle attivita' culturali e congressuali al fine di portare maggiore chiarezza nell'accessibilita' e distribuzione delle funzioni", ha detto Stefano Boeri. L'obiettivo e' "riuscire a riaprire l'hotel in tempo per le Olimpiadi, anche se i ritardi accumulati in questa prima fase sono importanti e sono tutti imputabili alla permanenza abusiva dell'affittuario dell'Hotel, la societa' GSA-Alpitour, che illegittimamente e con grave danno per la Fondazione si e' trattenuto all'interno del Palazzo delle Stelline per ben 7 mesi oltre alla scadenza del contratto", ha detto Massa. Il prossimo gestore dell'Hotel verra' individuato tramite gara pubblica, e non sara' piu' un affittuario. La Fondazione, infatti, manterra' il controllo dell'hotel e si affidera' a un partner di catena, la cui selezione e' in dirittura d'arrivo. 'Questa formula rappresenta un passo importante perche' consentira' alla Fondazione di fare propri i profitti e restituirli alla collettivita', investendoli nelle attivita' culturali e artistiche, con l'obiettivo di una totale sostenibilita' ad autonomia finanziaria dal 2027", ha concluso Massa.

