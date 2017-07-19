Menarini: Aleotti, fatturato cresce del 6,2% ebitda in linea tra 540-570 milioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 mar - Complessivamente in tutto il mondo Menarini ha venduto 905 milioni confezioni di farmaci, 30 milioni in piu' rispetto allo scorso anno.

'Anche i nostri investimenti in ricerca e sviluppo sono in crescita - ha aggiunto Aleotti -: nel 2024 sono stati 500 milioni, nell'anno che si e' chiuso sono saliti a 540 milioni e questo indica la nostra determinazione a proseguire sulla strada dell'innovazione attraverso il reinvestimento totale degli utili'. Circa 120 milioni sono stati investiti in tecnologia, compresa la cybersecurity. Menarini e' presente in 140 Paesi attraverso filiali, distributori e licenziatari, con 18 stabilimenti produttivi prevalentemente in Europa e nuovi investimenti di 14-15 milioni per il sito storico di Firenze. 'E per la prima volta - ha aggiunto Aleotti - piu' della meta' dei nostri 17.800 dipendenti e' donna'. 'Noi vogliamo creare un'azienda ammiraglia in oncologia - ha concluso la Ceo Elcin Barker Ergun - un'azienda innovativa: ma l'Europa ci deve accompagnare e non soccombere alla guerra per la leadership tra Usa e Cina'.

Dif.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-03-26 10:18:34 (0163)SAN 5 NNNN