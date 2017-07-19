Lufthansa: valuta rotte piu' dirette verso Asia e Africa, causa guerra

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mar - Lufthansa sta valutando rotte piu' dirette verso Asia e Africa in risposta alla guerra in Medio Oriente. "L'elevata concentrazione del traffico aereo globale attraverso gli hub del Golfo rappresenta un tallone d'Achille geopolitico sempre piu' preoccupante", ha spiegato l'ad Carsten Spohr. Mentre il conflitto militare con l'Iran minaccia l'economia globale, Lufthansa prevede di aumentare la capacita' di lungo raggio, in particolare da e per Africa e Asia, dove la domanda e' "aumentata drasticamente" dall'inizio della guerra. Sono previsti aumenti di frequenza e nuova capacita' per Singapore, Bangkok, Delhi e Shanghai; il gruppo rilancia i voli per Kuala Lumpur, in Malesia; in Africa sono previsti voli aggiuntivi, in particolare per Citta' del Capo. Il direttore finanziario di Lufthansa Till Streichert ha assicurato che il gruppo e' ben coperto dalle fluttuazioni del prezzo del carburante per aerei per oltre l'80% del fabbisogno annuale, ma ha ammesso che la "spesa per il carburante sara' piu' elevata".

