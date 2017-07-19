Lemon Sistemi: incaricata da Acea Solar di realizzare centrale a Mazara

Per un valore complessivo di 4,5 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mag - Lemon Sistemi, azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo, ha firmato un incarico in qualita' di Epc contractor per la progettazione esecutiva e la realizzazione di una centrale fotovoltaica da collegare alla rete distribuzione in media tensione nel Comune di Mazara del Vallo, nell'ambito del Lotto 3 in Sicilia. L'incarico e' stato ottenuto a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara promossa da parte di Acea Solar.

Lemon Sistemi realizzera' impianti fotovoltaici in qualita' di Epc Contractor, per un valore pari a circa 4,5 milioni.

L'avvio della progettazione esecutiva e' previsto indicativamente per l'inizio della seconda parte del 2026.

Per Maria Laura Spagnolo, presidente e co-ceo di Lemon Sistemi, 'questo risultato rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e conferma, ancora una volta, la solidita' del nostro modello industriale e la capacita' di affrontare con competenza e visione progetti di crescente complessita' e dimensione. Siamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili in Sicilia, una terra dalle straordinarie potenzialita', che riveste un ruolo sempre piu' centrale nel percorso di transizione energetica del Paese'.

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